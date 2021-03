Pärnu revisjonikomisjoni esimees: Lühinägelikkuse meistriklass linnavalitsuses

Rain Jung kirjutab, kuidas heidab ette, et Pärnu olmejäätmed suunatakse praegu ringlusse miinimummahus. Riiklik eesmärk 2020. aastal oli 50 protsenti, Pärnu linna tegelik tulemus jääb arvatavalt alla 20 protsendi, väidab Jung. FOTO: Mailiis Ollino

Viimase kahe aasta vältel on palju räägitud rohemajandusest ja kliimaneutraalsusest. Usun, et kõik Pärnumaa elanikud soovivad elada ja tegutseda kohas, mis on puhas, roheline ja keskkonnahoidlik.