Mikk Pärnits: Kui räägin endale olulistest asjadest, siis inimesed sildistavad mind

Pärnakast kultuurikriitik Mikk Pärnits on vastuoluline isik, kelle väljaütlemised jätavad harva ükskõikseks. Ta tunnistab, et ei tahaks teinekord mõnd teemat esile tõsta, sest need toovad talle palju kriitikat. Teisalt ei ole kedagi teist, kes tema asemel neid küsimusi esitaks.