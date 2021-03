Pärnumaa suurima tööandja juhatuse konkursil jäid sõelale pikaaegsed juhid

SA Pärnu Haigla nõukogu esimees Romek Kosenkranius ütles, et nõukogu liikmete hinnangul on haigla viimastel aastatel arenenud õiges suunas ning Sule ja Vahula ettekujutus asutuse tulevikust ühtivad nõukogu omadega.

„Neil oli konkursil koduväljaku eelis, sest nad on osalenud arengukavade koostamisel,” märkis Kosenkranius. „Nende tulevikuvisioonid lähevad kõige paremini kokku sellega, mida nõukogu eeldab.”

Kui seni oli haigla juhatus kolmeliikmeline, siis nüüd kuulub sinna kaks inimest. „Urmas Sulegi nägemus oli, et juhatuses võiks olla kaks liiget,” ütles Kosenkranius, kelle jutu järgi lubab sihtasutuse põhikiri kolmeliikmelist juhatustki.

Urmas Sule on töötanud Pärnu haiglas 1994. aastast, millest esimesed kuus kuud peaarsti asetäitjana kirurgia alal ja seejärel peaarstina. 2000. aastast on Sule SA Pärnu Haigla juhatuse esimees.

Sule on 2003. aastast Eesti haiglate liidu esimees, European Hospitals and Healthcare Federation (HOPE) presidendi komitee liige ning Eesti tööandjate keskliidu volikogu liige. Mullu detsembrist on Sule ka terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht.