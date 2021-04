Korraldajad kinnitasid, et tahe on tugev, sest tänavu möödub 25 aastat esimesest Klaudia Taevi nimelisest konkursist, mis toimus aprillis 1996. Võistlusele registreerumine on avatud tänasest, 1. aprillist ja Eesti lauljatele saavad seekord osaleda tasuta.

Tegemist on riigis ainsa järjepideva rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursiga.

Tänavuse, 12. konkursi peapreemia on ainulaadne maailmas, sest rahalise tunnustusega kaasneb ühtlasi võimalus laulda oma unelmate rolli ooperilavastuses. See tähendab, et võitja sõnal on suur kaal, millise ooperi Promfest järgmisena Pärnu publiku ette toob.

Korraldajad on iga kord pingutanud sellegi nimel, et konkursi žürii koosneks maailmamainega ooperiasjatundjatest, kes annaksid professionaalset tagasisidet ja võiksid aidata noore laulja karjääril edeneda. See on üks põhjusi, miks Pärnu konkursile on sõidetud Lõuna-Koreast Ameerikani.