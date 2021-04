Noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistusaeg pikeneb

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnutsi on viimased poolteist hooaega olnud kogu kultuurile, sealhulgas laulu- ja tantsupeo liikumisele väga keeruline aeg, kuna ära on jäänud nii proovid kui kontserdid ja etendused.

“Laulu- ja tantsupeoks valmistumine eeldab üldjuhul kõike seda, mis viimasel aastal suuresti võimatuks on osutunud: kooride, orkestrite ja tantsurühmade koosharjutamist, suurtes maakondlikes eelproovides osalemist ja tihedat tööd peonädalal,” tõdes Toomla, kelle väitel on järgmise aasta põhieesmärk tuua laulu- ja tantsupeo liikumine koos pandeemia tardumusest välja.

Sihtasutuse käesoleva aasta alguses kollektiivijuhtide seas tehtud küsitlus näitas, et nad on optimistlikud ja ootavad sügishooaega, et oma kooride-rühmadega taas tööle asuda.

Selgus, et proovide tegemisest on viimasel hooajal loobunud vähesed kollektiivid. “Iga viies kollektiiv on teinud proove ka veebi teel, mis on aidanud hoida ühtsustunnet,” tõi Toomla näite.