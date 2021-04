Tõnis Mölder jäätmete paremast taaskasutusest: See ei pruugi olla nii kiire, kui ühiskond ootab

Tellijale

Mis puudutab tema tegemiste arvustamist, avaldas vastne minister, et tal pole algusest peale olnud ootust saada 100 kriitikavaba päeva. “Esimesed kaks kuud on olnud suhteliselt tormilised,” tunnistas ta.

Kodukandis käib Mölder lähedastel külas ning hoiab ennast kursis valla poliitelu ja muu eluoluga. Poliitika vastu hakkas ta huvi tundma väga noores eas. Umbes 15–16aastasena liitus Keskerakonna noortekoguga. 18aastasena astus parteisse. Erakond on mänginud rolli kogu ­tema edaspidises käekäigus.

See, et Mölder on läbi ja lõhki poliitik, kajastub tema kõnepruugiski.

Kui tihti Lihulasse satute?

Suviti, kui on rohkem aega puhata, kindlasti tihedamini. Seoses uue olukorraga, koroonatingimustes, on kontakte vähem olnud­. Paar korda kuus on tavapärane.

Milline koolimälestus tuleb teile esimesena pähe?