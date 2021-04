Puhketalus põles indiaanitelk

Jõe puhketalu peremees Rauno Paap ütles, et ei tea, kuidas mittepõlevast materjalist ahjuga köetav telk põlema sai minna. „Ilmselt kuskilt ülevalt läks,” arvas ta, lisades, et telgis kedagi ei olnud.

„Kõige tähtsam on see, et ühegi inimesega midagi ei juhtunud. Telgi saab taastada,” lausus ta.