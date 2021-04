Mikk Tarraste nimetas mootorratturi tulistamist automaatseks reflektoorseks käitumiseks, mis tuleb treenitusega

“Ütleksin, et need sündmused kümme kuud tagasi olid hästi traagilised. Millest need tingitud olid? Ilmselt suuresti juhustest ja mu enda valedest otsustest. Ma ei taha oma tegusid ühegi sõnaga õigustada, vaid proovida selgitada, ka enda jaoks. Ausalt öeldes, vaadates tagasi ja nähes neid videoid ja ülekuulamisi kohtus, on minul siin süüdistatavana istuda palju lihtsam kui kannatanutel. Siiralt kahetsen seda, mis juhtus,” lausus Tarraste täna kohtusaalis.

Kõigepealt küsitles Tarrastet tema kaitsja Rünno Roosmaa, seejärel süüdistaja Gardi Anderson, kes küsitlemise ajal nentis, et täna on kohtualuse ütlused “suurema selektsiooniga mitte mäletada kui ülekuulamisel”.

“Jahimehed lasid mu autot”

Tarraste tunnistas, et käis enne või pärast suvekoju sõitu tihti laskmas. Tol nädalavahetusel oli see samuti plaanis. Sõber Mirjam Luik ühes elukaaslasega soovis kaasa minna.

5. juunil käis Tarraste maakodu lähedal karjääri vett katsumas, uurimaks, kas see on küllalt soe, et hiljem ujuma minna. Tagasi auto juurde jõudnuna avastas enda sõnutsi masina ukses kuuliaugud. Ta kahtlustas teos jahimehi. “Talu lähedal on tiir, seal käib tihti paugutamine,” rääkis oma kaitsja küsimustele vastanud Tarraste. “Pauke kuulsin, aga kohe ei seostanud, et minu auto pihta.”