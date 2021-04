Marko Šorin: Ettepanekud valitsusele õpetajate järelkasvu tagamiseks

Teise laine ajal on Eesti püüdnud distantsõpet võimalikult pikalt vältida, sest on kujunenud üldine arvamus, et e-õpe ei asenda kontaktõpet. Paraku teame, et distantsõpe soodustab hariduslikku ebavõrdsust õpilaste vahel ja mõjutab eriti tugevalt kehvemate tulemustega õpilasi. Kooli naasmise korral ootab õpetajaid raske katsumus, et taas ühtlustada õpilaste tase.