11aastaselt depressiooni küüsi sattunu: Olin liiga noor, et aru saada, miks ma pidevalt udus olen

Vaimse tervise probleemid on tihtipeale külalised, mis ei hoiata, kui tulevad, ega ka lahku märkamatult. Võides seejuures tabada igaüht, küsimata vanust. Foto on illustratiivne. FOTO: Erakogu

18. eluaastaks olid mul tekkinud tõsised ärevushäired ja sundmõtted, mälu vedas mind alt, ma ei näinud mõtet elada, ja kõik, mis teiste jaoks oli kerge, tuli mulle üle mõistuse raskelt. Ma olin aru saanud, et mu sümptomid on depressioonile omased, aga kuna olin sedaviisi tundnud nii kaua, siis eeldasin, et see olen lihtsalt mina...