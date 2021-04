Kaitsja esitas kohtule Tarrastet heast küljest näitavad tõendid

Kõigepealt esitas Roosmaa kohtule Tarraste 10. juunil kirjutatud avaliku pöördumise, kus mõrvar teatas, et tema teole pole õigustust ja ta kahetseb. Roosmaa ulatas kohtunik Rubo Kikerpillile kaks ajaleheartiklit, tõestamaks, et niisugune pöördumine tõepoolest tehti. Ta luges kirja saalis ette.

Siis esitas Roosmaa kohtule Tarraste laste sünnitunnistused. “Mikk Tarrastel on teatavasti neli last,” nentis kaitsja, täpsustades: 13-, kümne-, viie- ja üheaastane.

Süüdistaja Gardi Anderson sedastas, et info süüdistatava järeltulijate kohta ei oma tõendina mingit tähtsust.

Kikerpill võttis sünnitunnistused siiski vastu, põhjendades, et iseloomustavaid tõendeid on selles kohtuasjas vähe ja needki on peamiselt prokuröri omad. “Tasakaalu huvides võib vastu võtta,” sõnas ta.