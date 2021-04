Juba detsembris vastu võetud eelarve kohta ütles praegune valitsuse majandusnõunik Ardo Hansson, et tegu on Euroopa kõige halvema eelarvega, sest suur osa laenurahast kulub püsikulude katteks. Riigina elas Eesti juba enne koroonakriisi aastaid laialt üle jõu. Ometi ei ole vastu võetud 2021. aasta eelarve kriisieelarvet. Loodeti, et koroonaviiruse mõju jääb Eestis väikeseks ja pandeemiast tulenevad mõjud ühiskonnale hakkavad järk-järgult taanduma.