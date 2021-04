Toorainete nappus kergitab tuntavalt ehitusmaterjali hinda

“Meile tähendab praegune olukord seda, et tarnijad järjest tõstavad defitsiitse kauba ostuhinda iga päev,” selgitas Juksaar. Kuna sisseostuhind on mõnin­gatel juhtudel isegi kuni 40 protsenti kasvanud, kajastub see Juksaare jutu järgi paraku lõpptar­bija hinnas. Lisades, et tuntavalt odavnenud tootegruppe ei olegi praegu nimetada.