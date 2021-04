Prokuratuur vaeb teist aastat võimalikku kuritegu seoses Wendre ekstöötajatega

Tellijale

Roosaar, kes praegu juhib Viljandis tegutsevat vooditekstiile ja madratseid tootvat ettevõtet Paragon Sleep (endise nimega Toom Tekstiil) ja on firmas osanik, sõnas, et süüdistus on kummaline ja temale täiesti arusaamatu.

Wendre on Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi kinnitusel tõesti esitanud kuriteoteate, milles esitatud asjaolude kontrolliks on alustatud kriminaaluurimist. “Menetlus on niisuguses faasis, et täpsemat infot ei saa uurimise kohta avalda,” sõnas ta.

Prokuratuuri andmetel algatati kriminaalasi 2019. aastal. Roosaar lahkus Wendrest septembris 2018 ehk kaks ja pool aastat tagasi. Roosaar ei soostunud avaldama, millal ta teada sai, et endine tööandja politseile avalduse esitas. Mainis vaid, et on sellega kursis juba mõnda aega.