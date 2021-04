Võlanõustaja: Teist pensionisammast ei tasu kasutada valuvaigistina

Võlanõustaja Evelyn Eichhorst ütleb, et tervislik ihnus on asi, ­mille võiks omale kuidagi külge pookida. FOTO: Mailiis Ollino

“Inimestele tundub, et neil on sellega kiire,” ütleb Evelyn Eichhorst veerandi eestlaste otsuse kohta raha teisest pensionisambast välja võtta. Ta teab, millest räägib: paljud on Eichhorsti käest küsinud nõu, mida selle sambaga õieti tegema peaks.