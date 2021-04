Uue Kunsti Muuseum oma uues asukohas Iseseisvuse väljakul, kus on välja pandud aknanäitus. FOTO: Mailiis Ollino

1992. aastal sõlmis Pärnu linnavalitsus lepingu, millega AS Chaplin sai tasuta kasutusse kunagise parteimaja. Chaplin haldas seda ja selle toel arendati-kujundati aja jooksul rahvusvahelise mainega uue kunsti muuseum (UKM).

UKMist on kujunenud üks Pärnu visiitkaarte ja see on tuntud Eestist kaugemalgi, mistõttu UKMi probleemide lahendamisse võiks aktiivselt sekkuda ka Eesti riik kutuuriministeeriumi näol.