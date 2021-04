Lugejakiri: Üheksa korda mõõda

Meie linnale on kõigepealt vaja uut, kolmandat silda. Kunstimaja ehitamiseni võib jõuda siis, kui sild on valmis.

Tegelikult tasub kunstimaja teemal veel arutada, enne kui otsustada. See on kallis ehitis ja raha ei ole raiskamiseks.

Mulle jääb arusaamatuks, miks Toomas Kivimägi on uue silla vastu. Silla teemat on juba arutatud ehk üheksa korda mõõdetud ja otsus on õige. Tuleb ehitada. Tartus on mitu uut silda ehitatud. Kas Pärnu linn on siis nii vilets, et ei saa ühtegi ehitatud?