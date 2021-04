Andmeteadur Arko Kesküla ja juhtanalüütikud Kaja Sõstra, Märt Leesment ja Jaan Õmblus märkisid statistikaameti blogis, et viimase aastaga on osas piirkondades suvilakinnistute hinnad tõusnud, teistes langenud.

Hiiumaal on müügiks pakutavate suvilate ruutmeetri hind võrreldes 2020. aasta märtsiga kahekordistunud, samal ajal kui Saaremaal on see 20 protsenti kukkunud. “Mõlemad on saared, mõlemad on eksklusiivsed ja atraktiivsed, mõlemal on pakkumine limiteeritud, aga käituvad nad täiesti erinevalt,” nentisid analüütikud.