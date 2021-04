Raamat on järg 2007. aastal ilmunud sama pealkirjaga ja samas stiilis kujundusega esimesele raamatule, mis nüüdseks on juba ammu lettidelt otsas. „Algul oli küsimus, et võib-olla annaks sellestsamast uue trüki välja, aga siis ma ise pakkusin välja, et aga teeme siis juba uue valiku. Ma sobran kollektsioonid läbi, paneme pead kokku ja on veel ägedam,“ põhjendas Aija, kes töötab kunsti- ja fotokogu hoidjana Pärnu muuseumis.