Kordan oma varasemat mõtet: see on sõda, sõda kahel rindel. Ühel rindel on koroonaviirus, sellega on lihtne hakkama saada: ainult vahet hoida, kontakte vähendada, kanda maski ja pesta käsi. Teisel rindel põikpäisus, käegalöömine, usk uhhuumeditsiini, viirusnaiivsus ja -bandiitlus. Selle kõigega on märksa raskem toime tulla ja kahjuks on see viinud meid halvas mõttes Euroopa tippu.