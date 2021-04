Andres Sooniste: Pärnu koolivõrku kammitseb väärtuste ja huvide konflikt

​Sattusin pandeemia varju pugenud kodukontorite rööprähklemise tuhinas vaikiva kuulajana osalema Pärnu linnavolikogu hariduskomisjoni töökoosolekule. Parajasti selgitas Pärnu haridusmaastiku peaarhitekt Varje Tipp seal komisjoni liikmetele, et linnavalitsuse Pärnu kristliku erakooli algatusrühma suhtes kavandatav negatiivne seisukoht on tegelikult toetav. Muu hulgas olevat see vaid soovitusliku iseloomuga ja otsuse teeb sootuks haridusministeerium.