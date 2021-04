Linnade ja valdade liidu juht: Printsiip “saastaja maksab” Eestis ei kehti

Aastaid on ju räägitud jäätmetest kui toorainest, mida järjest enam tuleb tagasi tootmisse suunata. See on mõistlik seisukoht, mida jätkuvalt toetan, kuid vaja on muuta suhtumist, luua motivatsioonisüsteem ja selgelt paika panna, kes korraldab ja vastutab.