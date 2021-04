Pärnu võrkpalliklubi rallis see hooaeg neljaveolise asemel kahesega

Siinkohal tuleb täpsustada, et mullugi ei saadud kulda ega karda, ent siis jäi vollehooaeg kurja viiruse tõttu kõigil pooleli.

Klubi tegevjuht ja mänedžer Reio Tilk meenutas, et suvepealinna tiim pidi viimati Eesti meistrivõistluste medalist suu puhtaks pühkima 15 aastat tagasi ehk 2005/2006. hooajal. Balti liigas polnud varem finaalturniirile ehk nelja hulka asja 2009/2010. hooajal. Tilk jäi Pärnu tiimi tegevjuhina 11 hooaja jooksul esimest korda autasuta.

“Lühidalt öeldes: see hooaeg ei õnnestunud meil üldse. Meie ootused ja poolehoidjate lootused jäid täitmata,” nentis Keel, kes nimetas põhjustena näiteks ebastabiilsust ja treeningukvaliteedi kõikumist. “Absoluutselt kõikidel võistkondadel on tulnud sisse paremaid ja kehvemaid aastaid. Seekord tuli siis meile see kehvakene.”