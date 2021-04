COVID-19 pandeemia on pea peale pööranud paljud harjumuspärased teenused. Inimeste täisväärtusliku elu korraldus Pärnus on üks selliseid teenuseid, kus on oodata muutusi. Seda põhjusel, et kuigi hiljuti kiitis valitsus heaks 641 miljoni suuruse lisaeelarve, mis ajutiselt leevendab enneolematuid tervishoiu katsumusi, tehakse seda vaid teiste valdkondade arvelt.