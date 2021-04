Kevadine loodus kutsub ülinauditavale helimaastikule

Kulupruuniga ­ääristatud teed on päikesepaiste ja isegi mõne sooja päeva järel saanud kohati rohelise jume. Juba leiab loodusest värsket söödavat rohelist kraami, mis aitaks kevadväsimust välja juurida. Harilikust naadist enam jahivad kaasmaalased tänapäeval karulauku. Tuleb meeles pidada, et see on siiski kaitsealune taim ja tema küüslaugulõhnaseid lehti tohib loodusest korjata vaid enda tarbeks ehk mõistlikus koguses.