Jüri Ratas sõidaks kiirrongiga Riia loomaaeda

Kuhu te sõidaksite, kui siit peatusest juba rongile astuda saaks?

Miks mitte Tallinna?

Mis te arvate, kas Rail Balticuga Eestist välja sõitmiseks peaks pärgviiruse vastu süsti tegema või siis saab juba ilma?

Usun, et siis on see muutunud selliseks haiguseks, nagu meil praegu on gripp, kus vaktsineerimine on olnud alati vabatahtlik, ja need, kes seda on soovinud, on seda teinud. Ma arvan, et COVID-19 on seda näidanud, et igal juhul on vaktsineerimine õige, aga ma väga loodan, et 2026. aastaks see ei muutu kohustuslikuks, sest ma arvan, et see peab jääma iga inimese end otsustada.