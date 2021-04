Bolti avalike suhete juht Marilin Noorem rääkis, et nad avasid Pärnus kolmanda hooaja ja tõid tänavatele paarsada tõukeratast. “Klientide soovil plaanime järgnevatel nädalatel ja kuudel tõukerattaid veel juurde tuua,” lausus ta ja lisas, et tõukerataste mudel on sama mis eelmisel hooajal.

Neid alasid, kus kiirust vähendatud, näeb mobiilirakenduse kaardil. “Tõukeratastel on aktiveeritud häälsõnumid, mis teavitavad kasutajat madalama sõidukiirusega tsooni sisenemisest ja tuletavad kliendile sõidu lõppedes meelde, et tõukeratas tuleks parkida nii, et see ei takista jalakäijaid,” selgitas Noorem.