Peamiselt väikesaartel ja rannikul toimetavad kormoranid on nüüd tuhandete kaupa võtnud ­koha sisse Sindi külje all. Spetsialistid ütlevad, et linnud hakkavad loodetud heale lõhejõele suurt mõju avaldama. Kuigi kormoranidest on kogu Eestis räägitud aastakümneid, puudub aga plaan: kas ja mida üldse ette ­võtma peaks?