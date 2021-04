Eriti nörritab lauluõpetajaid see, et lastelt võetakse lauljateel väga oluline kogemus, samal ajal kui kõrgest nakatumisnäidust hoolimata anti roheline tuli “Eesti laulule”.

“Nad (saatetegijad, J. R.) nagu väidaksid praegu koroona valguses, et nad lükkavad edasi, aga seda protsessi ei saa lükata edasi. Väljendagu end siis nii, et jätavad ära,” sõnas vokaalpedagoog ja ennast “Laulukarusselli” veteraniks nimetav Toomas Voll, kelle ütlust mööda tähendab üleriigilise laulusaate edasilükkamine seda, et kogu muusikaõpetajate, juhendajate ja korraldajate, samuti laululaste tööle-pingutustele tõmmatakse vesi peale.