Selle kõige kõrval ei tohi unustada maailmamõõdet. “Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt” – nii tõlgiksin ma šotlasest geograafi, bioloogi, filantroobi ja teerajajast linnaplaneerija Patrick Geddesi ingliskeelse ütluse “Think global, act local”. Nagu taburet toetub teekond kõige eelmainituni kolmele jalale. Jalg number üks on kõrgharidus. Jalg number kaks on füüsiline ruum. Jalg number kolm on koostööstruktuur. Kahel jalal ei seisaks taburet püsti ja kolm on stabiilsem kui neli.