Ma ei tea, kes on koostanud kauplustes esitatavad teadaanded, aga need on praeguseks ajale jalgu jäänud. Lausekatked nagu “Kanna maski”, “Osta ruttu”, “Väldi kontakte”, “Viirus levib” ja “Hoiame Eesti elu koos avatuna” olid aktuaalsed pool aastat tagasi. Rahvast peab julgustama vaktsineerima. Tohtrite Karmen Jolleri ja Arkadi Popovi reipad üleskutsed “Vaktsineeri sina ka!” peaksid kõlama nüüd bussides ja kaubakeskuste siseraadios.