Turisminduses peame Pärnu kui sihtkoha all silmas tervet Pärnumaa regiooni alates Matsalust ja Kihnust kuni Soomaa, Läti piiri ja Vändra-taguste metsadeni. Olen selgitanud seda varem ja jään oma sõnade juurde nüüdki: kuigi turismisektor on koroonakriisis üks enim räsida saanud ettevõtlusharusid, tuleb otsida võimalusi edasiminekuks. Kasutada kriisi ära, et mõelda, kuhu suunas Pärnu turism peaks laiemas vaates liikuma.