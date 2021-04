Rainer Kattel: Osalejateta demokraatia

See ei ole esimene ega viimane kord, kui valitsuse soov kaasata ühiskonda otsuste tegemise protsessi nurjub. Valge raamatu läbikukkumine on aga märk kahest erinevast, kuid tähelepanuväärsest probleemist. Esiteks: valitsusel ei tundu olevat visiooni ega plaani, kuidas Eesti peaks pikas perspektiivis pandeemia põhjustatud kriisiga hakkama saama. Teiseks näitab see, kui kitsas on Eesti polii­tika: meil on demokraatia, milles vähesed osalevad. Mõlemad probleemid koos süvendavad ebakindlust ja vähendavad usaldust poliitika vastu.