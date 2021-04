Selle aasta esimene pool kujuneb ­oodatust raskemaks. Majandus tõmbub kokku nii esimeses kui ka teises kvartalis. Teisalt on tagasilöök väiksem kui eelmisel kevadel hoolimata sellest, et viroloogiline olukord on märksa raskem ja selle ohjeldamiseks võetud meetmed võrreldavalt karmid.