Muusikaõpetajad ootavad noortega kontakttunde pikisilmi

Noortele pillimängijatele on suurt mõõduvõtmist tähendanud üleriigiline muusikakoolide konkurss “Parim noor instrumentalist”. Kui läinud aastal jõudsid eriolukorra pärast toimuda vaid löökpillide ja kannelde regionaalsed konkursid ja üleriigilised voorud jäid ära, siis tänavu olid asjaosalised juba videokonkursiks valmis. Koolidel tuli oma õpilaste salvestused saata Youtube’i-lingina.

Pärnu muusikakooli projektijuht Maarja Talts möönis, et Youtube’i salvestus on halastamatu. Seda ei anna võrrelda elava esitusega, kuna enamasti sai salvestada klassiruumis, kus puudub saali akustika. Samuti on õpilasel kaamera ees end hoopis raskem kokku võtta ja endast parim anda. Noored pillimängijad jõudsid salvestamisega lõpule õige napilt ja viimistlusaeg jäi lühikeseks.