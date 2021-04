“Palütoksiin on toksilisuselt maailmas teisel kohal asetsev looduslikku päritolu mürk, mille üks gramm on võimeline tapma 80 inimest. Seetõttu oli päästeameti olulisim eesmärk bioloogilise saaste puhastamine kiirelt ja efektiivselt, et pidurdada olukorra eskaleerumist,” selgitas päästeametnik ja lisas, et sääraste mürgistusjuhtumite kordumine Eestis on võimalik. “Eestis puudub ülevaade mereakvaariumide arvukusest. Teada on, et 30 korallist kaheksa võivad sisaldada mürgitoksiini sisaldavaid mereloomi.”