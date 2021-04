Luitejooksul lipatakse virtuaalselt

Klubi turundusjuht Anni Lüll sõnas, et ehkki valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute leevendamise, ei piisa sellest, et 23. maile nihutatud kontaktne luitejooks Rannametsas võiks toimuda. “Juba praegu on kirjas üle 600 inimese,” viitas Lüll osalejate suurele hulgale.