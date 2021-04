Galerii ⟩ Keskranna vuntsimine jätkub täie hooga

Suurel kopal võttis kolm päeva, et rannapromenaadi laudtee ligemale meetrise liivakihi alt välja kaevata. Tööde käigus tekkinud ajutiste liivakuhilate otsas lustisid soojemate ilmadega lapsed, ent täna neid töödejuhataja Kalju Villota sõnutsi rannas kehva ilma tõttu polnud ja nende pillerkaar on läbi. Töömehed kandivad ülearuse liiva järk-järgult veepiirini, kus see buldooseriga laiali lükatakse ja tasandatakse.