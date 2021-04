Kolumn: Infotulvast eksiteele viidud

Inimene, kellelt sõnum tuli, oli hea tuttav. Ta jagas kuvatõmmist, kus öeldi, et “kellegi” töökaaslane teab öelda, et kapost tuli info peatselt algava liikumiskeelu kohta. Kõik suletakse, nii et käige poes ja lahkuge, kuni saate. Tagantjärele on muidugi totter tunne, et seda uskuma jäin. Kuid healt tuttavalt ju ei ootaks valeinfot.