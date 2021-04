Rahvaloenduse projektijuht: Kogu Eesti e-loendab end aasta lõpus

Tõepoolest, e-loendus on tulnud, et jääda. Kui seekord kasutatakse rahvaloenduseks veel kombineeritud meetodit, siis edaspidi loodame üle minna täielikult registripõhisele loendusele, mis võimaldaks rahvaloendust kas või iga päev teha, seejuures inimesi tülitamata. Selle korraldamiseks ei piisa aga ainult registrite olemasolust või sellest, et riik ristkasutab andmeid, selle õnnestumine on kinni igas vastajas. Aasta lõpus algav rahvaloendus on esimene ulatuslik e-proovikivi nii süsteemide toimimisele kui ka inimeste e-valmisolekule.