Kui laastud lendavad, jäävad metsast hoolivad inimesed seisma vastaskallastele. Ühed kutsuvad teisel pool seisjaid puudekallistajaiks, ülejäänud on mures, et puude taga ei nähta metsa. Kõik arvavad, et teisel pool seisjad on “metsa poole”, nemad ise aga metsa poolt. Inimese elu metsata pole võimalik, metsal inimeseta aga küll.