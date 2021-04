Eesti kohtud saatsid kümneid inimesi tuleriidale tõenditeta

Ülekuulamisel inimesi piinati või visati vette, veendumaks, kas inimene on usust taganeja või mitte. 16.–17. sajandi jooksul saadeti kümneid tuleriidale. Kohtus oli vähe lootust eluga pääseda.

14. veebruar 1633. Pärnus maakohtus toimub istung. Kohtu koosseisu kuulub kuus kohtunikku. Kaebajad on Kalle Matz ja Kusala Mathis, kaebealune on Töniese naine Gret.

Matz süüdistab Greti selles, et too nõidus ta õlle abil haigeks. Nimelt tegi Matz oma sulasele pulmad, kus saunas oli kaks tünni õlut. Matz lasi pidulistele sealt märjukest tuua. Õlle järele saadetud inimene leidis kaebealuse vaatide juurest. Kui Matz oli sedasama jooki rüübanud, teatas Gret talle, et mehel “pole enam eluajal maad vaja”. Kolm päeva peale pidu jäid Matzi käed ja jalad haigeks, tal oli halb olla ja ta ei suutnud magada. Tema meelest oli selles süüdi Gret, kes oli õlle nõidusega ära mürgitanud.