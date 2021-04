Olümpiapiletit ihkava neljapaadi teekond jätkub Zagrebi MK-etapil

Paar nädalat tagasi Itaalias toimunud EMil Saapamaa ja Hollandi järel pronksi võitnud Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK), Allar Raja (SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK) teevad viimaseid ettevalmistusi mai keskel peetavaks Tokyo OMi kvalifikatsiooniregatiks: selleks sobib MK-etapp väga hästi. Ehkki kvartette on stardinimekirjas vaid seitse, on need valusa jalaga: võistlustules on Tšehhi, Prantsusmaa, USA, Saksamaa, Poola ja Norra.

„Riike tõesti Horvaatias väga palju pole, ent võistlusel on tähtis roll testida olümpiamängude eel eraldistarte,“ selgitas sõudeliidu peasekretär, võistluspaigas tiimi mänedžerigi ametit pidav Robert Väli, kelle sõnutsi võidakse Jaapanis sellist stsenaariumit rakendada äärmuslike ilmaolude tõttu. „Paatkonnad loositakse esimeseks stardiks ära ja seejärel nad puntidega, väikesed vahed sees, stardivad. Minu mäletamist mööda on eraldistarte kasutatud 2014. aastal Prantsusmaal ning paar aastat hiljem Rotterdamiski,“ rääkis Pärnust pärit Väli.

Eessõudja Taimsoo sõnutsi on tiim peale EMi kenasti taastunud. „Siiani on kõik olnud tasakaalus: kodus veedetud nädal kulges edukalt, tegime tavapärase plaani järgi trenni, kõik sujus,“ rääkis viljandlane. Teeneka spordimehe arvates eraldistart üldises plaanis midagi ei muuda. „Tavapärane start on küll lihtsam, sest siis näed, mida konkurendid teevad, ent see ei tähenda, et me muretseksime: teeme oma sõitu ja peame keha korralikult käima saama,“ selgitas atleet.