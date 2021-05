Esiti kolm päeva kestma pidanud võistlus sai lõpu juba täna, kuna jõuproovi korraldajad võtsid arvesse tugevat tormi lubavat ilmaprognoosi ega riskinud seetõttu finaale pühapäevale jätta. Avasõidud toimusid eraldistardist, et harjutada Tokyo OMi riskistsenaariumiks, mida võidakse seal kohaldada ettenägematute ilmaolude korral. Jüri-Mikk Udamile (Tallinna SK), Allar Rajale (SK Kalev), Tõnu Endreksonile (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoole (Viljandi SK) see suuri muudatusi ei tähendanud, kuna juba reedel avaringis tagasid nad parima ajaga finaalikoha. Seetõttu ei olnud end enam vajalik vahesõidus kurnata.

Pärastlõunases finaalis ristati piigid Norra, USA, Tšehhi, Poola ja Saksmaaga. Kõige erksamalt läks stardist mõni nädal tagasi EMil Eestile kaotanud, esimesena pjedestaalilt välja jäänud Poola. Poolel distantsil oli poolakate edu Eesti ja Saksamaa ees kõigest paar kümnendiksekundit, ent seejärel tõusis esile sinimustvalgete aerulabadega paadi nina, millele rivaalid enam vastata ei suutnud.

5.48,03 välja sõitnud nelikule, keda juhendab Veikko Sinisalo, järgnesid Poola 5.49,03, Saksamaa 5.49,65 ja 5.49,76ga ülinapilt medalita jäänud USA. Tšehhi sai kirja 5.53,88 ja kahekordse olümpiavõitja Olaf Tuftega mehitatud Norra 5.56,23. Endrekson teenis selles paadiklassis oma kolmanda, üldarvestuses viienda etapivõidu, ülejäänutele oli see karjääri esimene.

Ligi 15 aastat esindusnelikusse kuulunud Raja sõnutsi andis teine järjestikune edukas võistlus enesekindlust. “Finaalis tunnetasime, et kui suudame pool distantsi teistega võrdselt sõita, ei tohiks probleeme tekkida lõpuski,” rääkis Sindis sündinud spordimees, kelle hinnangul tegi meele eriti heaks kahekordse olümpiavõitja Saksamaa edestamine.

Kvarteti üks staažikamaid tegijaid arvas, et enesetunne läks peale EMi isegi kehvemaks, mille võis põhjustada raske töö. “Jätkasime kodus kurnavat treeningutsüklit ning selgi nädalal kihutasime lõike. Õnneks reageerib keha hästi ja see viitab tugevale vormile,” hindas Raja. Tema hinnangul on olümpiapääsme hankimine reaalne, aga arvestada tuleb väga tugevate rivaalidega.

“Ehkki Uus-Meremaa teatas mõni aeg tagasi, et nemad neljast välja ei pane, tuleb teiselt poolt lompi starti siingi võimsust näidanud USA. Samuti on platsis kodus lennutunnet otsiv Leedu, alati tugevad Venemaa ja Ukraina, arvestama peab tšehhide, Austria ja Prantsusmaagagi,” loetles Raja.

Üllatuse serveeris vahetult peale EMi kokku saanud Mikhail Kushteyni (Narva SK) ja Johann Poolaku duo, kes avapäeval tagas vahesõidust koha poolfinaalis. Seal oldi küll Prantsusmaa, Tšehhi ja Poola järel neljandad, ent finaalikoht jäi alla kolme sekundi kaugusele. Pealelõunases B-finaaliski andis Eesti paar rivaalidele kõva lahingu, jäädes 6.22,96ga alla vaid 6.21,04 kirja saanud Saksamaale ja 6.21,23ga finišeerunud Šveitsile. 14 kahepaadi seas üheksandaks tulnud Eestist jäid tahapoole Ungari (6.26,31), Soome (6.39,39) ja Horvaatia (6.47,98).

“Aegu võrreldes pani ennastki veidi kulmu kergitama, et nii hästi läks. Läksime julgelt peale ja tundub, et see tagaski edu,” rõõmustas Poolak, kelle sõnul viib nende paati edasi tehniliselt ladus koostöö.

“Treener andis enne võistlust natuke näpunäiteid, mille kallal tööd teha. Täna saime hea emotsiooni, et Luzernis hästi liikuda,” andis Sinisalo käe all harjutav Poolak märku, et teda ja kaaslast ootab paari nädala pärast eest kvalifikatsiooniregatt. Seal stardib Eestist teinegi paarisaeru kahepaat: Tokyosse ihkavad pääseda kergekaallased Elar Loot (SAK Tartu) ja Ander Koppel (SK Kalev).