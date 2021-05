Selveri ostudirektori Katrin Riisalu sõnutsi on neil tõusnud spordi- ja vabaaja-, taimekasvatuskauba, rõivaste ja lastejalatsite müük. Tänavu kevadel on samal ajal tekkinud palju mitmesuguseid e-poode ja välimüügilahendusi, kust tarbijad saavad vajalikku kraami soetada. “Kuigi oleme püüdnud veidi suurendada oma sortimenti ja koguseid, ei konkureeri me neis kategooriates spetsialiseerunud kauplustega,” selgitas ostujuht.