Pasta carbonara, elu maailma tipu kodus ja olümpiaunistus ehk Eesti esinumbri seiklused Itaalias

25aastane pärnakas on selle aasta algusest jaganud Põhja-Itaalias Verbania linnas kodu maailma parimate sekka kuuluva aerutaja Carlo Tacchiniga. Õigemini on ta Itaalia esinumbri külaline. Kuidas küll nõnda läks, et 2016. aasta Rio olümpiafinalist ühe eestlase nii pikaks ajaks külla kutsus?

“Initsiatiiv tuli isegi rohkem temalt,” selgitas Karlson. “Carlol on endalgi esimene katseaasta, kus ta pole koondisega koos. Ta oli kümme aastat elanud sellist elu, et kolm nädalat laagris, üks kodus. Otsustas, et vähemalt üheks aastaks sellest aitab: tahab olla kodulinnas ja tegelda oma asjadega. Talle sobis, et keegi tuleks tema juurde treeningupartneriks, Itaalia koondisest ta endale sellist seltsilist ei leidnud. Kirjutas juba novembris, et millal ma tulla saaks.”

Keel suus, toidud käpas

Ehkki üksteist teati juba varem, on 1995. aastal sündinud kanuusportlastest saanud nüüdseks väga head sõbrad. Vendlus ei tugine pelgalt sportimisele, vaid duol on muidki ühiseid huve. Üks neist on näiteks toiduvalmistamine ja Tacchini abiga on Karlsonist saanud kõva Itaalia roogade kulbikuningas.