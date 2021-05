Potsepa lõhkematerjalitehase arendaja hakkab sellele uut kohta otsima

Juba sama aasta juulis algatas Pärnu linn firma taotlusel detailplaneeringu, et rajada Potsepa liivakarjääri loodenurka sõjalise lõhkematerjali tehas. Täpsemalt oli Nitrotolil kavas ehitada kar­jääri kompleks, mis koosnenuks tehase- ja abihoonetest, ladudest, piiretest, kaitsevallidest, teedest ja kommunikatsioonidest.

Toonane Nitrotoli juhatuse liige Jens Haug avaldas, et selle asukoha kasuks rääkis mitu asjaolu: see olnuks hea nii ohutuse, julgeoleku kui tööjõu ja logistika mõttes. “Kompromiss tsivilisatsiooni ja meile vajaliku eraldatuse vahel,” märkis ta toona.

Kuigi arendajad pidasid esiti võimalikuks, et säärase tehase rajamise plaaniga võib kaasneda umbusk ohutuse suhtes, ilmnes eelmise aasta alguses arendajate, omavalitsuse esindajate ja piirkonna elanike koosolekul, et põletavamad küsimused tekkisid hoopis müra ja liikluskorralduse kohta.

Nüüdseks on aga selge, et ükski Potsepa tehasega seonduv küsimus pole enam päevakorral. Aprilli alguses edastas arendaja linna planeerimisosakonnale avalduse, millega soovis loobuda tehase rajamisest ja detailplaneeringu koostamisest. “Loobun Potsepale tehase ehitamisest ja hakkan otsima teist asukohta. Tahan tänada kõiki osapooli ja loodan, et uues kohas oleme edukamad,” sedastas Nitrotoli praegune juhatuse liige Kristo Kirs kirjas asjaosalistele.