Heli Tooman: Appihüüd, loodetavasti mitte kurtidele kõrvadele

Spaaliidu tegevjuht Aire Toffer on ülimalt mures. Eesti spaaettevõtted on koroonapiirangute pideva muutumise tõttu kannatanud juba üle aasta ja valitsuse hiljutise otsusega jäävad spaad endiselt teadmata ajaks suletuks. Spaaettevõtted on suurtes raskustes ja otsivad lahendusi olukorras, kus riik neid ei toeta.

Toffer nimetab, kui palju on spaad kannatanud rahalist kahju: ainuüksi Eesti spaaliidu ettevõtted on kaotanud aastaga käibes 27 miljonit eurot ja maksnud seejuures riigile 6,6 miljonit makse. Kuid rahaline kahju pole veel sugugi kõik, mida spaa­ettevõtted ­viimase aasta jooksul kannatanud. ­Majandusliku kahju kõrval on need saanud suure mainekahju.