Kihnu Veeteed asutati 2002. aastal, et saareelanikel oleks parem mandriühendus. Algul unistu­sena tundunud suur jääd läbiv laev on liinil, aga aasta ringi ­Kihnus elavate inimeste autodele sinna turismihooajal enam ruumi ei jäeta. Üldse ei jäeta ja see on šokeeriv.