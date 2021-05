Avatud talude kirjapaneku aeg pikenes

„Avatud talude päeva registreerimise tähtaja pikendamine on iga-aastane nähtus: osa talupidajaid ja maaettevõtjaid vajab veidi enam kaalumisaega. Sel aastal on avatud talude päevale registreerimine olnud tagasihoidlikum, mis on ka mõistetav, kuna olukord on jätkuvalt ebakindel ja teadmatus suviste ürituste suhtes püsib. Eks iga talu pea ise otsustama, kas ollakse valmis osalema,” lausus maaeluminister Urmas Kruuse.